Serie A | Chivu sfida Palladino, Spalletti guarda Conte: Il programma
14.03.2026 12:00 di Simone Locusta
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La ventinovesima giornata di campionato si è aperta con un roboante 4-1 del Torino di D'Aversa ai danni del Verona di Sammarco. A dargli seguito, ci saranno altre tre gare in questo sabato. Si partirà con il big match tra Inter e Atalanta, poi seguiranno Napoli e Juventus. Di seguito il programma completo.
INTER - ATALANTA (Ore 15:00)
NAPOLI - LECCE (ore 18:00)
UDINESE - JUVENTUS (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.