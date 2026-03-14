Lazio - Milan, il tifo organizzato si rivolge a Sarri: l'invito - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Lazio - Milan, nel corso dell'intervento a 'Incondizionatamente Lazio' su Radio Laziale, il tifo organizzato - che sarà presente all'Olimpico in occasione del big match - ha voluto rivolgere un invito a Sarri.

Queste le parole: "La aspettiamo mister sotto la Curva Nord per ringraziarla, abbracciarla e salutarla. Questo signore non ci ha accannato, lo abbiamo osannato, abbiamo apprezzato in una grande maniera tutte le parole che lui ha speso nei nostri confronti anche a difesa nostra. Quella sarà una giornata anche per ringraziare il nostro mister. Perché a noi non ci ha accannato e noi fino alla fine del campionato qualcosa gli dovevamo. Volevamo dargli un saluto a Natale e non c’è stato concesso, volevamo avere un rapporto più stretto col mister continuando in questo difficile campionato insieme. Purtroppo le vicende hanno voluto che siamo dovuti rimanere per forza di cose lontani. Sarebbe bello poterci regalare un momento del genere perché questo mister se lo merita e anche nelle difficoltà si è meritato il nostro rispetto. Era doveroso rientrare e anche mettere una firma su tutto questo”.