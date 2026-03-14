Matic e il litigio con Mihajlovic: "Ecco cos'è successo"

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RASSEGNA STAMPA - Nemanja Matic, ex calciatore della Roma e oggi al Sassuolo, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport nella quale ha ripercorso la sua carriera. C'è anche un riferimento a Sinisa Mihajlovic, leggenda della Lazio e allenatore di molteplici club. Sinisa è stato anche ct della Serbia e in quel periodo ebbe un diverbio proprio con Matic.

Il centrocampista serbo ha raccontato l'episodio: "Se avevamo litigato? No. Mihajlovic convocava abitualmente trenta giocatori, ma io non giocavo mai. Così dissi a un suo collaboratore che non volevo più essere chiamato: nulla di personale, ma era una perdita di tempo. I giornalisti chiesero a Mihajlovic i motivi e lui rispose che per tornare avrei dovuto chiedere scusa. Un anno e mezzo dopo mi telefonò, poi venne a vedere una partita a Lisbona e andammo a cena. Inizialmente aveva la sua solita faccia brusca, all'improvviso sorrise e mi disse: "Tranquillo, non mi interessa il passato. Devi tornare in nazionale: giochiamo con la Croazia e non possiamo perdere". Finì 1- 1".