Ex Lazio | Zoff sul duello Milan - Inter: "Tutto è possibile, io lo so bene..."

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Dino Zoff è stato l'allenatore di Juventus e Lazio, le due squadre protagoniste della corsa scudetto del 2000. In quell'anno lui era ct, ma la Lazio è stata protagonista anche nel 1999, quando a vincere in rimonta alla fine fu il Milan. Quest'anno, tra la gara di domenica con i rossoneri e quella con l'Inter alla terzultima giornata, i biancocelesti possono giocare un ruolo chiave nell'assegnazione del titolo.

L'ex portiere ha rilasciato un'intervista esclusiva ai taccuini de La Repubblica, nella quale si è soffermato in particolare sulla possibile rimonta scudetto del Milan ai danni dell'Inter. Di seguito le sue parole.

"Rimonta? A me sembra difficile. L’Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene".

Poi sull'evoluzione del calcio: "È diventato uno sport televisivo e il Var, o meglio, il modo in cui viene utilizzato non aiuta: le partite spezzettate, le sceneggiate dei giocatori. Non si può valutare guardando un fermo immagine. Se metto una mano sulla spalla e il mio avversario crolla a terra e fa capriole, sarà più giusto che a decidere sia l’arbitro in campo piuttosto che chi è al monitor?".