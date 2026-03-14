Lazio, parla l'ex coach Pianigiani: "Situazione difficile, ma Sarri è stato bravo"

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il giorno di Lazio - Milan. La squadra di Allegri arriva all'Olimpico per mettere pressione all'Inter nella corsa Scudetto; davanti però ci saranno i biancocelesti, che ritroveranno i tifosi allo stadio. Negli studi di Dazn, la gara la commenterà anche Simone Pianigiani, ex coach tra le altre di Siena, Milano e ItalBasket. Ai taccuini di Tuttosport ha parlato della situazione in casa biancoceleste, soffermandosi proprio sul lavoro di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Sono situazioni emotive molto forti da vivere e da gestire. Credo che in casi come questi la cosa più importante per un allenatore sia riuscire a creare una bolla di protezione all'interno della quale la squadra può lavorare cercando maggiore serenità e concentrazione possibile, lavorando sulle proprie qualità per farle emergere. È il modo migliore per avere il giusto rispetto sia da parte dei tifosi, che giustamente vogliono il massimo dalla loro squadra, sia dalle parte del club che è il datore di lavoro. Alla luce di ciò, mi pare proprio che Maurizio Sarri e il suo gruppo stiano procedendo in questa direzione con un campionato affrontato con serietà e professionalità e anche con una Coppa Italia fin qui da protagonisti".