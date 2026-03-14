WOMEN | Lazio, a Napoli senza Piemonte: le condizioni dell’attaccante
La Lazio Women scenderà in campo alle 15 per affrontare il Napoli, una sfida che in palio mette punti pesanti per le ambizioni di entrambe. Il sogno è l’Europa, per raggiungerla bisogna piazzarsi tra le prime tre e al momento le biancocelesti sono quinte in classifica con 24 punti, a -1 dalle partenopee e a -4 dalla Juventus che occupa la terza posizione.
Una trasferta complicata a cui Grassadonia arriva con diverse defezioni. Oltre a Bergman Lundin e Goldoni, che stanno proseguendo il loro protocollo riabilitativo, sono finite ai box anche Mancuso e Piemonte. Entrambe - fa sapere la società - per un problema muscolare. Assenze pesanti, soprattutto quella dell’attaccante reduce anche da un buon ritiro con la Nazionale.
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