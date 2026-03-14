Lazio, Sarri risponde ai tifosi: "Li ringraziamo, andrò sotto la Curva"

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L'invito dei tifosi è chiaro: vogliono Sarri sotto la Curva Nord prima di Lazio - Milan, quando il pubblico biancoceleste tornerà allo stadio. Il tecnico ha risposto in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro i rossoneri. Di seguito le sue parole in merito.

“Sia io che i ragazzi siamo tutti contenti di giocare davanti alla nostra gente e in uno stadio pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di farlo anche sul campo al netto di una gara difficilissima. È una forte motivazione per noi, anche perché il rischio può essere quello delle motivazioni, che noi dobbiamo cercare con obiettivi interni”.

“I tifosi hanno avuto peso anche per le scelte passate, non solo future. Questo è un ambiente che mi piace, la gente mi piace, sono in sintonia. Avranno un peso. Il fatto che mi vogliano salutare mi fa piacere, io di solito non vado sotto la Curva per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il "palco". Penso che domani però andrò”.