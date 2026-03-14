Ex Lazio | Almeyda senza mezzi termini: "C'è una guerra in corso e noi..."
14.03.2026 14:00 di Simone Locusta
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Matias Almeyda non ha peli sulla lingua. L'ex calciatore della Lazio, e oggi allenatore del Siviglia, in conferenza stampa ha criticato aspramente l'atteggiamento nei confronti della guerra, con l'aspetto umanitario passato in secondo piano rispetto al calcio e agli attacchi missilistici. Di seguito le sue parole.
"C'è una guerra in corso e noi parliamo di giocare una partita. Questo significa che non ci importa di niente. Stanno lanciando missili che costano 50 milioni di euro. Perché non spendere quei soldi in cibo e istruzione? Stiamo andando indietro...".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.