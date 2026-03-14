Lazio, Sarri svela le condizioni di RomagnolI: "Non è semplice..."
14.03.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Un'altra vigilia costretto a fare la conta degli infortunati. Sarri aspetta di capire se Romagnoli sarà o meno a disposizione contro il Milan, visto che Cataldi e Basic sono out. In conferenza stampa il tecnico della Lazio ha svelato le condizioni del difensore e le valutazioni che saranno fatte. Di seguito le sue parole: "A centrocampo in questi giorni stiamo provando Patric e Taylor, poi vedremo quando andremo a definire la mossa. Romagnoli cercheremo fino a domani mattina ma la situazione non è semplicissima".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.