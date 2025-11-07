Lazio, contro l'Inter per sfatare il tabù San Siro: il dato
RASSEGNA STAMPA - Sono trascorsi sei anni da quel 31 marzo del 2019, data che i tifosi della Lazio ricordano molto bene visto che coincide con l’ultimo successo dei biancocelesti a San Siro contro l’Inter.
Cross si Luis Alberto, colpo di Milinkovic nella Lazio che era anche di Leiva, Immobile e Lulic mentre l’Inter era quella di Spalletti con Keita e Vecino in attacco.
Insomma un successo pesantissimo e che la Lazio vorrebbe replicare. Già nella passata stagione la squadra di Baroni rovinò i piani dell’Inter, a Napoli lo ricordano bene, con la doppietta di Pedro che costrinse Lautaro e compagni a dire addio allo scudetto. L'obiettivo è, domenica, quello di tornare a vincere.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.