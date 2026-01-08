Calciomercato Lazio | Rovella saluta Guendouzi: il post social - FOTO
Matteo Guendouzi saluta la Lazio. Il centrocampista francese diventerà presto un calciatore del Fenerbahce e inizierà la sua nuova avventura in Turchia. Dopo la gara con la Fiorentina, il transalpino ha voluto salutare il popolo biancoceleste con un giro di campo in cui non ha trattenuto le lacrime. L'avventura alla Lazio iniziata nell'estate del 2023 è finita.
A rendergli omaggio ci ha pensato Nicolò Rovella. Arrivati nella stessa campagna acquisti, i due sono stati spesso fianco a fianco nel centrocampo biancoceleste. Nella scorsa stagione, in particolare, buona parte della squadra si reggeva proprio sui polmoni e sulla corsa dei due.
Il numero 6 biancoceleste ha postato una storia di loro due abbracciati su un'esultanza e poi di loro due rivali nel match tra Francia e Italia dello scorso anno. Il messaggio che accompagna la foto recita: "Compagno di tante battaglie, in bocca al lupo amico".