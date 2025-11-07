Lazio, da Zaccagni a Isaksen: obiettivo siglare la prima rete all'Inter
RASSEGNA STAMPA - Dopo la vittoria contro il Cagliari la Lazio è chiamata a una prova di maturità nella sfida contro l’Inter in programma domenica 9 novembre alle 20.45.
Una sfida importantissima per la squadra di Sarri che, oltre a sfatare il tabù San Siro dove non vince dal 2019, ha anche un altro obiettivo: segnare ai nerazzurri.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere della Sera da Zaccagni a Isaksen passando per Dia, Guendouzi, Cataldi e Basic, nessuno ha mai siglato una rete contro l’Inter.
L’unico ad avere un trend positivo, in questo senso, è Pedro autore di una doppietta nella passata stagione e che, in totale, ha messo a segno ben 3 reti contro i nerazzurri. Lo spagnolo però partirà dalla panchina con mister Sarri che, con molta probabilità, lo manderà in campo a gara in corso. Agli altri quindi l’onere di invertire anche questa tendenza.
