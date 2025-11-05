Ex Lazio | Jony: "Giocavo con un sistema di gioco che non mi si addiceva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jony Rodríguez ex giocatore della Lazio e ora svincolato, è stato uno dei giocatori più straordinari dell'ultimo decennio per lo Sporting Gijón e il suo addio, anticipato da problemi fisici, è arrivato in un momento delicato per il club. "Mi manca andare al campo di allenamento, fare colazione con i miei compagni, allenarmi... Mi manca tutto. E, soprattutto, quello che mi manca di più è andare a El Molinón il giorno della partita e non giocare. È quello che mi manca di più", ha spiegato a Radio MARCA Asturias.

L'ex biancoceleste ha anche svelato che la sua parentesi allo Sporting: "È stata forse la mia migliore stagione da professionista. Sono stato costante, e così anche la squadra. Siamo arrivati ​​all'ultima giornata con la possibilità di qualificarci per l'Europa. È stato un anno meraviglioso. È una città molto simile a Gijón; il calcio è ovunque",.

Per lui fu il trampolino di lancio per il suo trasferimento in Italia. "Sapevo che sarebbe stato difficile. La Lazio giocava con un sistema di gioco che non mi si addiceva. Era una squadra dominante. Non ho giocato molto fino a novembre, ma dopo l'infortunio di un compagno di squadra, sono arrivato e ho giocato 32 partite. In estate abbiamo deciso di parlare, ed è stato allora che sono andato all'Osasuna".