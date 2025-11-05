Inter - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
05.11.2025 12:20 di Christian Gugliotta
L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali arbitrali per l'11° turno di Serie A. Per dirigere il big match tra Inter e Lazio è stato scelto Gianluca Manganiello, fischietto della sezione di Pinerolo, che verrà coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi e dal IV Uomo Bonacina. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Aureliano al suo fianco in veste di AVAR. Di seguito la sestina completa.
Arbitro: Manganiello
Assitenti: Berti - Cecconi
IV Uomo: Bonacina
VAR: Di Paolo
AVAR: Aureliano