Lazio, Dele-Bashiru aspetta Sarri: è fuori lista, per il rientro...
05.11.2025 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Ancora fuori lista. Dele-Bashiru aspetta notizie da Sarri dopo che ha smaltito la lesione muscolare rimediata nel derby contro la Roma a fine settembre.
Il nigeriano era stato tagliato prima della gara contro il Genoa: al suo posto è stato inserito Basic, sempre titolare e grande protagonista delle ultime partite della Lazio.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il numero sette biancoceleste non può rientrare nell'elenco dei disponibili al posto del croato, servirebbe un altro taglio. Se ne parlerà durante la sosta: il rischio è che Dele-Bashiru possa rimanere fuori fino a gennaio, quando le liste saranno libere.