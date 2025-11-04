Champions League | Il Napoli delude ancora: solo un pari contro l'Eintracht

Niente da fare per il Napoli che non riesce a ingranare la marcia giusta in Champions League.

La squadra allenata da Conte non va oltre lo 0-0 nella sfida del Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Un pari che regala agli azzurri solo un punto.

Sono solo quattro al momento i punti conquistati dal Napoli in quattro gare con la qualificazione ai gironi che ora si fa sempre più difficile.

