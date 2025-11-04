Inter, come sta Thuram? Il punto di Chivu in vista della Lazio

Alla vigilia della partita di Champions League tra l'Inter e il Kairat Almaty, valida per la quarta giornata della massima competizione europea, è intervenuto in conferenza stampa Cristian Chivu.

Il tecnico nerazzurro ha fatto il punto sugli infortunati, tra i quali rientra anche Marcus Thuram che, come comunicato dall'allenatore, è tornato tra i convocati e dovrebbe essere a disposizione anche in vista della Lazio.

LE PAROLE DI CHIVU SU THURAM - "Thuram è con noi, è convocato domani per la partita, c’è da valutare se giocherà o non giocherà. Non bisogna avere fretta perché ci è mancato in questo periodo e noi lo vogliamo sempre al 100%. Gli attaccanti? Stanno bene...".