La Nazionale Italiana Sanitari in campo per l'oncologia pediatrica: l'iniziativa - FOTO

Il 15 novembre al circolo di Villa Flaminia, via Donatello, Roma, alle ore 15, si terrà un torneo quadrangolare di beneficenza! Luca Cipriano, presidente e capitano della Nazionale Italiana Sanitari ( si può seguire sui social sito o Instagram “nazionaleitalianasanitari” ) invita a contribuire e a effettuare una donazione, che servirà per il reparto oncologico di pediatria del policlinico Umberto 1! Inserire nella causale nome, cognome, codice fiscale e e-mail sarà fondamentale. Si ricorda che l’entrata sarà gratuita, saranno presenti numerose personalità del mondo politico, sportivo e dello spettacolo!