Nasce la Nazionale Italiana Sanitari: i dettagli sull'iniziativa benefica - FOTO

Nasce la Nazionale Italiana Sanitari. I due presidenti fondatori Joseph Fiore e il prof. Luca Cipriano hanno raccontato dell'iniziativa ai microfoni di Radio Laziale. La Nazionale scenderà in campo per la salute e soprattutto per iniziative benefiche rivolte ai bambini: "È un'associazione senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di promuovere la cultura della salute e sostenere progetti di solidarietà attraverso lo sport e altre iniziative. Siamo voluti partire da un progetto che ci è molto a cuore, ovvero il primo battito", queste le parole di Joseph.

La palla poi passa al prof. Cipriano: "Sono medico ginecologo da 25 anni, ho visto nascere tante vite. Il calcio fa sognare, è il gioco più bello del mondo, uno sport che riesce a unire più persone e dinamiche possibili. Per questo abbiamo creato questo progetto benefico, vogliamo dare vita a un percorso stabile di cura e prevenzione in ambito sanitario, con un focus su donne e bambini".

I due fondatori palleggiano e si passano la sfera a vicenda e raccontano con entusiasmo il loro progetto, spiegando come l'associazione farà diverse attività, ma con il calcio come cuore pulsante. Il primo evento benefico vuole unire tutti e trasmettere positività e valori come impegno, solidarietà, rispetto e speranza. Il 15 novembre si giocherà un quadrangolare con la Nazionale Italiana Giornalisti, Nazionale Italiana Campioni Olimpionici e una squadra della Banca Fideuram. Inoltre, è prevista una raccolta fondi il cui importo sarà devoluto all'oncologia pediatrico del policlinico Umberto I. Tutti i dettagli verranno pubblicati sui canali social dell'associazione.