IL TABELLINO di Lazio Primavera - Torino Primavera 2-2

16.12.2025 15:25 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Primavera 1 | 16ª giornata

Sabato 16 dicembre 2025, ore 12:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Marcatori: 62`, 76` Ferraris (T), 66` Bordon (L), 90`+4` Sulejmani (L)

Ammoniti: 4′ Acquah (T), 13′ Cuzzarella (L), 39′ Kugyela (T), 68′ Farcomeni

Espulsi: 60' Gabellini (T), 78` Falasca (T)

Recupero: 2'; 6' 

LAZIO: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino Baldi (79 Milillo), Cuzzarella (50` Montano), Bordoni, Serra, Munoz (64 Sulejmani), Ferrari (79 Canali), Iorio (46`Farcomeni), Sana Fernandes. A disp.: Bosi, CIucci, Battisti,Marinaj, Trifelli, Cangemi. All.: Punzi

TORINO: Santer, Pellini, Moreno, Gabellini, Kugyela, Sandrucci (Desole), Acquah, Gatto, Olinga (46 Ferraris), Bonacina (72 Carvalho), Luongo (63 Falasca). A disp.: Siviero, Gallo, Zeppieri, Barranco, Ballanti, Conzato, Brzyski. All.: Baldini

Arbitro: Simone Gavini (sez. Aprilia)

Assistenti: Aletta-Ferraro

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.