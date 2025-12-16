IL TABELLINO di Lazio Primavera - Torino Primavera 2-2
Primavera 1 | 16ª giornata
Sabato 16 dicembre 2025, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Marcatori: 62`, 76` Ferraris (T), 66` Bordon (L), 90`+4` Sulejmani (L)
Ammoniti: 4′ Acquah (T), 13′ Cuzzarella (L), 39′ Kugyela (T), 68′ Farcomeni
Espulsi: 60' Gabellini (T), 78` Falasca (T)
Recupero: 2'; 6'
LAZIO: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino Baldi (79 Milillo), Cuzzarella (50` Montano), Bordoni, Serra, Munoz (64 Sulejmani), Ferrari (79 Canali), Iorio (46`Farcomeni), Sana Fernandes. A disp.: Bosi, CIucci, Battisti,Marinaj, Trifelli, Cangemi. All.: Punzi
TORINO: Santer, Pellini, Moreno, Gabellini, Kugyela, Sandrucci (Desole), Acquah, Gatto, Olinga (46 Ferraris), Bonacina (72 Carvalho), Luongo (63 Falasca). A disp.: Siviero, Gallo, Zeppieri, Barranco, Ballanti, Conzato, Brzyski. All.: Baldini
Arbitro: Simone Gavini (sez. Aprilia)
Assistenti: Aletta-Ferraro