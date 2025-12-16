Capodanno Roma, i cantanti che saliranno sul palco e le parole di Onorato
16.12.2025 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sarà un Capodanno ricco di star quello in programma al Circo Massimo. Sul palco saliranno infatti Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso. Come da tradizione lo spettacolo si svolgerà al Circo Massimo dalle 21.00 fino a tarda notte accompagnando il pubblico all’arrivo del 2026. In merito ecco le parole dell’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato... <<< CAPODANNO ROMA >>>
