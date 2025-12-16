ULTIM'ORA - Lazio al Nasdaq: arriva il comunicato della società
Il futuro passa anche da qui. Così la Lazio ha annunciato ufficialmente la presenza di una delegazione biancoceleste oggi al Nasdaq in occasione della chiusura del mercato newyorkese. Enrico Lotito, come anticipato ieri dal patron durante la cena di Natale, suonerà la campanella che decreterà il termine delle contrattazioni giornaliere. Da capire se si tratti solo di un gesto simbolico o se ci sarà un seguito, con l'ingresso del club sul mercato finanziario USA.
Per ora la Lazio si è limitata a poche righe, per confermare quanto già anticipato da Lotito meno di 24 ore fa ai microfoni dei giornalisti presenti a Spazio Novecento.
"Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globale. A New York, nella cornice di Times Square, la S.S. Lazio sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq. Un momento storico che segna l’inizio di un percorso internazionale tra sport, innovazione, media e finanza. Un passo che va oltre il campo e racconta la visione di un Club capace di dialogare con i grandi ecosistemi globali".