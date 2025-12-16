Roma | Maxi lavori, arriva il GRA delle biciclette: da dove si parte
16.12.2025 18:41 di Giovanni Parterioli
Roma si prepara ad accogliere un periodo intenso di maxi lavori per le strade della Capitale che inevitabilmente si ripercuoterà sul traffico veicolare, e delle auto, e dei mezzi pubblici. Ma perché questo? Questa la domanda delle ultime news auto. Si viaggia spediti verso il GRA delle biciclette. C'è già la zona di inizio lavori. Per tutte le info clicca sull'articolo completo di seguito fra le frecce >>>> GRAB ROMA <<<