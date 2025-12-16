Tennis, Fognini racconta tutto: l'ansia e gli attacchi di panico
16.12.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fabio Fognini racconta i suoi problemi. Nella clip di 'Ballando con le Stelle', l'ex tennista ha confessato di aver sofferto di ansia e di attacchi di panico. “Questa difficoltà, quando giocavo a tennis in un momento determinante della mia carriera, mi ha portato a... <<<FOGNINI PROBLEMI>>>
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.