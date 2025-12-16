SONDAGGIO - Parma-Lazio: ecco il vostro migliore in campo

16.12.2025 di Elena Bravetti
AGGIORNAMENTO 16/12 ORE 19.09 - Cataldi è risultato essere il migliore in campo tra i biancocelesti in occasione di Parma-Lazio. Il centrocampista ha ricevuto, infatti, la maggior parte delle preferenze degli utenti. Secondo posto per Noslin, autore del gol decisivo ai fini del risultato, e dunque della vittoria. Terzo posto, seppur parecchio staccato, per Ivan Provedel: la sua parata sulla conclusione di Estevez pesa come un gol.

Una Lazio coraggiosa e lucida riesce a non subire nulla contro il Parma, anzi: nonostante la doppia espulsione, prima quella di Zaccagni e poi quella di Basic, i biancocelesti rimangono in gara, si fanno vedere più volte dalle parti di Corvi e poi riescono a trovare il gol del vantaggio con Noslin, conquistando in questo modo tre punti fondamentali per le proprie ambizioni.

La rete dell'olandese è stata decisiva per il risultato, così come la grande parata di Ivan Provedel sulla conclusione insidiosa di Estevez. E poi va sottolineata la grande prova di Cataldi, assist-man e affidabile perno del centrocampo firmato Sarri. Ora la testa dovrà andare subito al prossimo appuntamento, quello contro la Cremonese di sabato 20 dicembre.

