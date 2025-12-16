Calciomercato Lazio | Insigne: "Mercato? Ho tanto da dare, spero che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, è stato intervistato da Sky: "Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con un minutaggio molto elevato. Quest’anno, inoltre, c’è stata anche parecchia sfortuna legata agli infortuni, ma sono convinto che il mister saprà uscire anche da questa situazione.

Tante squadre in lotta per lo scudetto? Non mi sorprende: Inter, Milan e Napoli hanno grandi campioni. Sarà un campionato molto combattuto e potranno lottare fino alla fine, ma spero che alla fine possa essere il Napoli a trionfare".

Mercato? Sono sereno, ho ancora tanto da dare e spero che possa uscire qualcosa".