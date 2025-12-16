Calciomercato Lazio | De Rossi guarda a Formello: vuole un centrocampista
Nella situazione attuale la Lazio è impossibilitata a prolungare i contratti dei propri giocatori, a meno che non mantengano lo stesso ingaggio che percepiscano. Un limite che si aggiunge ai probabili paletti che la società biancoceleste dovrà fronteggiare a gennaio, e che rischiano di complicare duramente la vita a Sarri e alla squadra per il proseguo della stagione.
VECINO E IL RINNOVO - Tra i giocatori in attesa di una chiamata, o già consapevoli di esser destinati ad andare via, c'è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano lo scorso giugno ha rinnovato il proprio accordo con i biancocelesti last minute, nonostante l'intenzione della dirigenza sembrava fosse quella di salutarsi. Il blocco del mercato, però, ha portato Fabiani e Lotito a non esitare concedendogli un altro anno di contratto, scadenza 2026, con opzione per il rinnovo per un'altra stagione.
IL GENOA - Secondo quanto riporta il secondo XIX, il futuro di Matias Vecino potrebbe continuare a essere in Italia. Il quotidiano ligure, infatti, ha reso noto dell'interesse del Genoa nei confronti del centrocampista della Lazio già per il mercato di gennaio, che aprirà tra circa due settimane. Il nome del classe 1991 sarebbe finito sul taccuino di Daniele De Rossi, a caccia di un centrocampista per rinforzare la propria squadra.