Lazio, Guendouzi in bilico: in Premier League si accende il derby
Futuro tutto da definire per Matteo Guendouzi. Già da quest'estate diverse squadre si erano interessate a lui, che voleva lasciare la Lazio dopo la mancata qualificazione in Europa. Il ritorno di Sarri, però, l'ha convinto a rimanere; così come il blocco del mercato ha costretto la società biancoceleste a rifiutare ogni proposta.
A gennaio lo scenario può cambiare. Sul francese resta forte l'interesse della Premier League (oltre che dell'Inter): si tratterebbe di un ritorno dopo che in passato ha giocato all'Arsenal. Per lui si erano già fatte avanti sia il Newcastle che l'Aston Villa; ora, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe spuntato anche il Sunderland.
Il diesse dei biancorossi è l'ex Roma Florent Ghisolfi, che tra i tanti profili sta seguendo proprio quello di Guendouzi. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si era parlato anche di una possibile cessione di Xhaka alla Juventus, che libererebbe proprio il posto a centrocampo all'ex Marsiglia. Sul mercato però il Sunderland dovrà sfidare proprio il Newcastle, acerrima rivale nel derby del Nord d'Inghilterra.