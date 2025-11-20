Lazio, Guendouzi in bilico: in Premier League si accende il derby

Futuro tutto da definire per Matteo Guendouzi. Già da quest'estate diverse squadre si erano interessate a lui, che voleva lasciare la Lazio dopo la mancata qualificazione in Europa.
20.11.2025 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Guendouzi in bilico: in Premier League si accende il derby

Futuro tutto da definire per Matteo Guendouzi. Già da quest'estate diverse squadre si erano interessate a lui, che voleva lasciare la Lazio dopo la mancata qualificazione in Europa. Il ritorno di Sarri, però, l'ha convinto a rimanere; così come il blocco del mercato ha costretto la società biancoceleste a rifiutare ogni proposta. 

A gennaio lo scenario può cambiare. Sul francese resta forte l'interesse della Premier League (oltre che dell'Inter): si tratterebbe di un ritorno dopo che in passato ha giocato all'Arsenal. Per lui si erano già fatte avanti sia il Newcastle che l'Aston Villa; ora, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe spuntato anche il Sunderland. 

Il diesse dei biancorossi è l'ex Roma Florent Ghisolfi, che tra i tanti profili sta seguendo proprio quello di Guendouzi. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si era parlato anche di una possibile cessione di Xhaka alla Juventus, che libererebbe proprio il posto a centrocampo all'ex Marsiglia. Sul mercato però il Sunderland dovrà sfidare proprio il Newcastle, acerrima rivale nel derby del Nord d'Inghilterra.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.