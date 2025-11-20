Lazio, c'è una pista per l'addio di Hysaj: tutti i dettagli
Sembra ormai agli sgoccioli l'avventura di Elseid Hysaj con la maglia della Lazio. Già lo scorso anno era finito ai margini del progetto con Baroni in panchina, che l'aveva reinserito in lista solamente nella seconda parte di stagione. Inizialmente infatti era stato fatto fuori, salvo poi rientrare e tornare a giocare a partire dalla gara di Coppa Italia contro il Napoli.
Anche con il ritorno di Sarri sembra proprio non avere spazio e questo potrebbe essere il suo ultimo anno nella Capitale. Da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi altra squadra per trasferirsi a parametro zero, visto che il suo contratto, tra i più ricchi alla Lazio, è in scadenza il prossimo giugno.
Secondo quanto riportato da Transfermarkt.fr, la sua prossima destinazione potrebbe essere Teheran, in Iran. Sembra infatti che il Persepolis Fc stia seguendo con attenzione la situazione di Hysaj, che in questo inizio di stagione ha giocato pochissimo.