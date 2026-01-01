Calciomercato Lazio | Si rinnova l'interesse per Loftus-Cheek: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove sul mercato e mentre è sempre più concreta la cessione del Taty Castellanos al West Ham la società lavora anche per il mercato in entrata e, nelle ultime ore si è tornato a parlare di Loftus-Cheek.
Che il calciatore del Milan piaccia a Sarri non è certo una novità e, come riportato dalla nostra redazione, appena prima di Natale tra l’allenatore e il calciatore ci sarebbe stato un contatto con l’inglese che avrebbe aperto al trasferimento.
Come riportato da Alfredo Pedullà i contatti sarebbero ripresi nelle ultime ore con la Lazio intenzionata a fare un tentativo. Per il Milan il giocatore non è considerato incedibile.
