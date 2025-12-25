Calciomercato Lazio | Non solo Castellanos: il West Ham segue anche Lucca

Il West Ham cerca una punta che possa sostituire Niclas Fullkrug. Non solo Premier: gli Hammers guardano anche in Italia...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il valzer delle punte è ufficialmente partito. Il Milan è pronto ad accogliere Niclas Fullkrug, centravanti classe '93 di proprietà del West Ham con un passato al Borussia Dortmund e al Werder Brema. Da quando è arrivato in Premier League, però, non è riuscito a replicare quanto di buono fatto in Bundesliga.

Allegri spera di poter contare su un ritorno a buoni livelli, almeno per i prossimi sei mesi. Infatti, Fullkrug è stato acquistato solo con la formula del prestito secco. Se poi si rivelerà utile alla causa rossonera si valuterà in futuro se acquisirlo a titolo definitivo. Ora però a Londra si cerca una punta: il West Ham sta vagliando tutte le possibilità e più di una porta all'Italia.

Come vi abbiamo anticipato, le priorità degli Hammers sono però Chris Wood e Jørgen Strand Larsen, due punte ben note in Inghilterra e che vestono attualmente le casacche del Nottingham Forrest e del Wolverhampton.

Nella lista del club londinese ci sono però anche due attaccanti dalla Serie A. Il primo è Valentin Castellanos, centravanti della Lazio che sarebbe propenso a cambiare aria, il feeling con Sarri non è mai sbocciato del tutto e le priorità della Lazio per il mercato in entrata prevederebbe almeno una cessione importante; il secondo, come riporta Sportmediaset, è Lorenzo Lucca, acquistato in estate dal Napoli per una cifra importante ma che non sta rispettando le attese.