Calciomercato Lazio | Sarri sogna Loftus-Cheek. Ma ha già l'alternativa...

Loftus-Cheek è il nome preferito di Sarri per il centrocampo, il tecnico toscano, però, ha già reso nota la sua potenziale alternativa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato sbloccato dalla Lazio permette alla società di mettersi al lavoro per soddisfare le richieste di Sarri, nonostante la priorità resti quella di cedere per mettere dei soldi in cassa ed evitare nuove limitazioni in estate. Il Comandante ha una lista di noci dalla quale poter attingere per rinforzare la rosa. Tra questi rientra anche Lorenzo Insigne che, però, per il momento non rappresenta una priorità per il club.

LOFTUS-CHEEK - Il primo tassello che Sarri vorrebbe aggiungere alla rosa della Lazio è un centrocampista. Loftus-Cheek è il sogno proibito. L'inglese, che Sarri ha già allenato al Chelsea, ha già avuto dei contatti con l'allenatore, come vi avevamo svelato qualche giorno fa, e sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio da 4 milioni di euro che attualmente percepisce al Milan pur di ritrovare il suo vecchio tecnico. Tra il giocatore e la Lazio, però, non si sono mai stati contatti e l'impressione è che oggi sia una pista impercorribile.

SAMARDZIC - L'alternativa nella testa di Sarri, secondo quanto riporta Il Messaggero, porta il nome di Lazar Samardzic. Il centrocampista dell'Atalanta, squadra a cui la Lazio guarda anche per Maldini e Brescianini, garantirebbe un balzo in avanti in termini di qualità al centrocampo biancoceleste, nonostante la scarsa predisposizione a difendere che, per certi versi, ricorda quella di Luis Alberto. Con lo spagnolo Sarri aveva dovuto lavorare molto prima di vederlo esprimersi al massimo e diventare un titolare inamovibile della sua Lazio. Lo stesso lavoro andrebbe fatto con un giocatore simile per caratteristiche tecniche, per posizione e per passo.