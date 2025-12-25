Lazio, Bezzi: "Sarri ha fatto un grande lavoro. Vedremo se..."
25.12.2025 13:00 di Christian Gugliotta
Intervenuto in collegamento ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha affrontato diverse tematiche relative alle big della Serie A, Lazio compresa.
Bezzi si è rivolto a Maurizio Sarri, tessendone le lodi, evidenziando la bontà del suo lavoro e auspicando che la società gli venga incontro con alcuni rinforzi durante il mercato di gennaio.
"A chi dedico un messaggio? All'allenatore della Lazio Sarri, che ha tribolato in questa stagione. Ha fatto un grande lavoro dopo quanto accaduto nelle prime giornate. E ora vedremo se avrà una mano dal mercato".
