Calciomercato Lazio | Castellanos-West Ham: a Londra ci sono altre priorità

ESCLUSIVA - Il West Ham è interessato a Castellanos, ma oggi l'attaccante della Lazio non è una priorità degli inglesi: l'esclusiva de lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato di gennaio sarà libero per la Lazio, ma questo non cambierà le priorità della società. Fare cessioni è la parola d'ordine per mettere soldi in cassa, assicurarsi delle plusvalenze e abbassare i costi della rosa per evitare problemi con l'indicatore del costo del lavoro allargato (che per il mercato estivo scenderà a 0,7). Da settimane in casa biancoceleste è partita la caccia alla cessione ideale per finanziare il mercato. Tavares è uno dei giocatori in uscita. Il terzino portoghese ha dato il suo ok all'Al-Ittihad, ma manca l'accordo tra le due società. La Lazio chiede 15 milioni di euro (il 35% della futura rivendita andrà all'Arsenal), i sauditi per il momento non ci si sono neanche avvicinati, proponendo, tra l'altro, una formula diversa rispetto a quella pretesa da Formello. Il futuro di Tavares, però, è lontano dalla Lazio e difficilmente a febbraio sarà ancora un giocatore biancoceleste.

CASTELLANOS - Le stesse perplessità valgono anche per il Taty Castellanos. L'attaccante argentino sta faticando terribilmente con Maurizio Sarri ed è uno dei sacrificabili secondo la volontà del tecnico. Il suo valore a bilancio, oggi, è di circa 9 milioni di euro e sulla carta è una plusvalenza alla portata della Lazio. Ad aver palesato interesse nei confronti dell'ex Girona, fino a oggi, sono state due squadre su tutte. Una è il Flamengo, reduce dalla vittoria del campionato brasiliano e della Libertadores. La squadra di Filipe Luis sarebbe disposta a mettere sul piatto 22,5 milioni di euro, offerta decisamente tropppo basse per le aspettative di una Lazio che vorrebbe arrivare intorno ai 30 milioni.

CASTELLANOS NON E' LA PRIORITA' DEL WEST HAM- L'altro club, invece, è il West Ham. Gli Hammers hanno ceduto Niklas Fullkrug al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 14 milioni di euro. L'attaccante tedesco era stato accostato anche alla Lazio nelle scorse settimane, ma, come vi avevamo svelato in esclusiva, tra le parti non c'è mai stato nessun contatto per discutere di un suo potenziale trasferimento nella Capitale. Un discorso simile vale anche per Castellanos. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, il Taty è un calciatore per il quale gli Irons hanno realmente palesato interesse, ma senza aver mai approfondito. Il West Ham cerca una punta con le sue caratteristiche, un attaccante dinamico e che possa giocare al centro del tridente composto da Bowen e Summerville, o al fianco del capitano inglese in un 4-3-1-2. Espirito Santo aveva fatto i nomi di Zirkzee e Chiesa, entrambi irraggiungibili per diversi motivi.

STRAND LARSEN LA PRIORITA' - Tra le alternative c'era anche il nome di Castellanos che, però, in queste ore sarebbe stato sorpassato da Strand Larsen del Wolverhampton. Attaccante cresciuto anche nel settore giovanile del Milan, quest'anno è ultimo in classifica con i Wolves, nonostante la sua ottima propensione al gol. Reduce da una stagione di 35 partite, 14 gol e 4 assist, quest'anno ha gonfiato solo una volta la rete. La situazione attuale del club favorirebbe un suo trasferimento a prezzi più contenuti, soprattutto se paragonati al valore stimato dalla Lazio per Castellanos.

WOOD O CASTELLANOS? PROFILI DIVERSI - Il Taty attualmente è in ballo tra la seconda e la terza posizione nella lista a disposizione dei dirigenti del West Ham. In concorrenza con lui c'è un profilo differente per caratteristiche e anagrafica rispetto a quelli citati, ma di grande esperienza: Chris Wood del Nottingham Forest. Fermatosi a stagione in corso per un problema al ginocchio, l'attaccante dei Tricky Threes rappresenta un profilo dal rendimento immediato che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per la salvezza. La sua adattabilità potrebbe permettergli di avere la meglio su Castellanos che, invece, avrebbe bisogno di tempo per entrare nelle logiche di un campionato di gran lunga diverso rispetto alla Serie A.

Pubblicato il 24/12