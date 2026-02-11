Atalanta, infortunio serio per De Ketelaere: salta la Lazio e non solo
Problemi per Charles De Ketelaere. Il belga aveva dato forfat per un problema fisico nel riscaldamento dell'ultima gara dell'Atalanta contro la Cremonese: gli esami strumentali che ha effettuato hanno evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. In queste ore sono in corso valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico migliore. Ora rimarrà fuori per diverse settimane, saltando sicuramente la prossima partita contro la Lazio all'Olimpico.
