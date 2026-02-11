Lazio, Rayan è già una star in Inghilterra: secondo gol consecutivo in Premier
11.02.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Due gol e un assist in tre partite di Premier League. È questo l'inizio di Rayan con la maglia del Bournemouth. Anche nell'ultima gara contro l'Everton, il brasiliano è stato decisivo realizzando la rete del momentaneo pareggio (poi la vittoria per 1-2 grazie al gol di Adli). Ora è già un idolo dei tifosi delle Cherries, che hanno trovato nel classe 2006 il loro nuovo trascinatore. A gennaio per lui si era fatta avanti anche la Lazio, poi superata dal club inglese che l'ha acquistato dal Vasco da Gama.
