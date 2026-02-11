Lazio, senti Esposito: "Il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto..."

In una lunga intervista concessa ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex calciatore Massimiliano Esposito ha parlato della situazione di alcune squadre di Serie A, compresa la Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La Lazio ha avuto problemi fin dall'estate, è stata una stagione già partita non nel migliore dei modi. Sarri e i giocatori finora sono stati bravi, seppur in una situazione difficile. I biancocelesti sono comunque in corsa per la Conference League se non addirittura per l'Europa League. Il campionato è ancora lungo e può succedere ancora tanto".

"Certo, davanti alla Lazio ci sono due squadre come Atalanta e Como che stanno dimostrando di poter stare in certe posizioni. Bisogna vedere se riusciranno a mantenere le stesse prestazioni e gli stessi risultati fino alla fine. La Lazio deve essere brava ad approfittare di eventuali passi falsi per scalare qualche posizione in classifica".