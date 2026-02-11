Lazio, Pedro a LSC: "Dobbiamo essere ambiziosi. Vincere un trofeo sarebbe bellissimo"
A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio Pedro si è così espresso ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questa gara può dire tante cose. Partita molto difficile perché il Bologna ha tanti giocatori forti è sempre difficile venire qua, siamo concentrati e motivati, vogliamo andare avanti in Coppa e speriamo di fare una bella prestazione e ottenere il risultato".
"Anche noi saimo difficli da battere quando giochiamo con ambizione, possiamo fare bene contro tutti. Dobbiamo iniziare concentrati perché loro giocano in casa e dobbiamo avere un buon impatto sulla gara".
"Sarebbe un sogno vincere un trofeo qui con la Lazio, per me sarebbe speciale. Speriamo di poter aiutare la squadra, magari segnando un gol".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.