Lazio, parla Agostinelli: "Contro il Bologna sarà tosta". E su Tavares...
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato dei quarti di finale di Coppa Italia che la Lazio dovrà affrontare contro il Bologna: la vincente sfiderà l'Atalanta in semifinale. In chiusura, poi, ha espresso il suo pensiero anche sul momento di forma di Nuno Tavares. Di seguito le sue parole.
“Quella di questa sera contro il Bologna è una partita tosta. Visto il loro momento non sbaglieranno l’aspetto mentale ed avendo qualità, c’è il rischio che facciano una prestazione complicata per la Lazio. Mi sento che sia una gara da tripla. La Lazio a Torino ha reagito benissimo, se la giocherà".
"Pronti e via, mi aspetto il solito atteggiamento della squadra di Italiano nella metà campo degli avversari. Linea difensiva molto alta, questo è l’aspetto che la Lazio deve sfruttare. Serve poco fraseggio, palla avanti, palla indietro e subito in verticale nello spazio. Come nella circostanza del gol di Isaksen a Torino".
"Nuno Tavares? Ha dimostrato di sapersi sacrificare. Io punterei ancora su di lui. Orsolini è forte e mette in difficoltà tutti, ma quello è un problema che va risolto con tutto il collettivo, con i raddoppi di squadra”.