Lazio, il tifo organizzato: "Vicini a Sarri, ma ci aspettiamo di più dalla squadra"
In collegamento a Radio Radio è intervenuto Giovanni, responsabile del tifo organizzato della Curva Nord della Lazio che ha spiegato la posizione del popolo biancoceleste rispetto alla contestazione in atto contro la società. Di seguito le sue parole.
“Stiamo vicini a Sarri incondizionatamente: è una persona che merita e ce lo ha dimostrato restando alla Lazio. È l’unico che oggi parla e non ha peli sulla lingua sulla gestione della società. Ci aspettiamo molto di più dalla squadra: se ha bisogno del tifo deve uscire allo scoperto ed esporsi come ha fatto il mister. Abbiano coraggio e chiedano quello che deve fare la tifoseria. Siamo pronti a valutare altre forme di contestazione. Altrimenti, abbiamo già deciso di restare fuori tutto il campionato, escluso il derby“.