Lazio, Paganini dice la sua: "Sta pagando il mercato. Non scuso Sarri, ma..."
11.02.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha espresso il suo pensiero sui quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tra Bologna e Lazio al Dall'Ara. La vincente della sfida affronterà l'Atalanta in semifinale. Di seguito le sue parole.
"Non voglio giustificare Italiano e Sarri, i numeri sono quelli, però credo che sia Bologna che Lazio paghino scelte di mercato importanti. La Lazio non ha fatto mercato in estate, il Bologna non è stato rinforzato e anzi rispetto a un anno fa si è indebolito. Sono scusanti, ma fino a un certo punto. Al Bologna devi dare i giocatori per poter rimanere a certi livelli".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.