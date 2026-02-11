Torino, Baroni rischia il posto. E Cairo pensa al ritorno di Juric
11.02.2026 di Andrea Castellano
La panchina di Baroni al Torino è tutt'altro che sicura. E ora spunta anche un nome che potrebbe sostituirlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ultima idea della società granata è quella del ritorno di Ivan Juric. La squadra continua ad arrancare in campionato, ha un rendimento altalenante, per questo il presidente Cairo ha iniziato a pensare al futuro.
Il patron è in buonissimi rapporti con il croato, che arriva da tre esperienza fortemente negative con Roma, Southampton e Atalanta. Baroni, comunque, ha ancora tutto il tempo per allontanare tutte queste voci e rilanciarsi. Ma l'idea di un altro allenatore che possa sostituire l'ex Lazio inizia piano piano a prendere piede.
