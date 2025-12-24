Lazio, Luis Alberto svela il suo gol più bello: un colpo di classe al Maradona
Nell'intervista rilasciata ai microfoni di fanpage.it, Luis Alberto ha raccontato dei momenti più belli vissuti con indosso la maglia della Lazio. Il centrocampista spagnolo ha raccontato della partita per la quale non riusciva a dormire la notte e del gol più bello mai segnato con indosso i colori biancocelesti.
PARTITE PER IL QUALE NON DORMIVA - "Partiamo dal presupposto che dormo sempre male quando gioco. Ma ricordo una partita col Napoli in casa… Anche un’altra ad Oporto in cui ho avuto due o tre occasioni per segnare. Mi sentivo in colpa".
IL GOL A CUI E' PIU' LEGATO - "Quello segnato a Napoli, di tacco. Me lo ricordo benissimo, anche per lo stadio, per l’atmosfera, per tutto. Chiaramente la partita in sé è stata ancora più importante del gol"