Massolin, parla l'agente: "Lazio? C'è interesse, le società chiamano..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'agente di Yanis Massolin, Yvan Le Mee, ha raccontato gli inizi e la stagione del centrocampista del Modena. Il suo nome negli ultimi giorni è finito nel mirino della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Yanis è contentissimo a Modena. La società è forte, solida, con una proprietà che ha idee chiare su ciò che vuole fare. Ci sono le persone giuste in ogni ruolo, dalla presidenza allo staff tecnico. In dirigenza ci sono Andrea Catellani e Alessandro Consolati, due giovani direttori, ma molto in gamba. Non hanno paura di fare scommesse, prendendo giocatori al di fuori dal campionato italiano. Mi ricorda quando ho portato Bonny al Parma, infatti Yanis ha un anno in meno. I due club hanno ambizioni e competenze simili".

"Lazio? Oggi non c'è nulla da dire sul mercato. Le società chiamano certo, c'è interesse, è normale. Ma l'obiettivo di Yanis ed il nostro è di fare una bellissima stagione, di andare in Serie A con il Modena. C'è tutto per fare bene, con un allenatore esperto e una bella rosa".