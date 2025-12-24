Roma | Caos autovelox Tangenziale: il limite di velocità è una fake news!
24.12.2025 13:27 di Giovanni Parterioli
Caos totale sulla Tangenziale Est di Roma dove in pochi giorni sono state elevate dai nuovi autovelox oltre 1500 contravvenzioni. Una vera e propria mannaia sugli automobilisti romani. Tuttavia, nell'ambito delle notizie relative alla velocità delle auto in quel tratto, c'è una fake news f1 che sta generando pericoli non da poco nel tratto di Tangenziale dove ci sono gli autovelox. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> AUTOVELOX TANGENZIALE, LA FAKE NEWS PERICOLOSA <<<