Calciomercato Lazio | Tavares raggiunge Conceicao: tutti i dettagli

Nuno Tavares lascia la Lazio a gennaio? L'ipotesi è concreta e la trattativa da seguire, intanto il calciatore ha dato la sua disponibilità all'Al-Ittihad

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Nuno Tavares è lontano dalla Lazio. Il terzino portoghese, dopo una stagione eccezionale per dominio della fascia e assist serviti, dall'arrivo di Maurizio Sarri in panchina ha iniziato una parabola discendente che ha portato a un cambio nelle gerarchie e a delle riflessioni su una sua possibile cessione. L'interesse proveniente dall'Arabia Saudita e l'insoddisfazione del calciatore hanno fatto il resto.

AL-ITTIHAD SU TAVARES - A essersi fatto avanti con particolare intensità è stato l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao, che già lo scorso gennaio voleva portare Nuno Tavares al Milan. La stima del tecnico portoghese per il connazionale si è tramutato in un'offerta concreta che, secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, avrebbe portato a un accordo tra il calciatore e il club saudita.

IL NODO CON LA LAZIO - La volontà delle parti è quella di separarsi nel mercato di gennaio, con la Lazio pronta a intervenire per individuare un sostituto (Sarri stima Parisi e Martìn in quel ruolo). Il nodo attualmente sarebbe relativo alla formula e alle condizioni economiche del trasferimento. Le due società nei prossimi giorni avranno ulteriori contatti con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro e far in modo che il trasferimento avvenga nel più breve tempo possibile.