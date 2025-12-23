Roma | 13 nuovi autovelox: ecco le postazioni. Installazioni in corso
23.12.2025 16:58 di Giovanni Parterioli
Il Comune di Roma non si ferma e dopo gli autovelox sulla Tangenziale ne ha già previsti altri 13. Stanno per arrivare e ridurranno fortemente la velocità in diversi punti della città. L'elenco è stato praticamente comunicato, e l'intenzione del Comune di Roma è di non far della Capitale una strada di Formula 1. Andiamo a vedere i punti dove saranno installati e i motivi. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >> 13 NUOVI AUTOVELOX ROMA, DOVE SONO <<<