Vocalelli: "Perché la Lazio non si difende? Sarri si sente solo..."
23.12.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato degli episodi arbitrali dubbi delle ultime gare della Lazio, chiamando in causa la società che spesso è rimasta in silenzio. Di seguito le sue parole.
“Dovremmo, però, essere più uniformi nei giudizi. Prima tutti dicevano che quello di Bastoni non era rigore, adesso capita alla Lazio ed è rigore? La società dovrebbe parlare. La cosa fondamentale che ha detto Sarri è proprio questa, che si è sentito solo".
"Invece, la società non difende la Lazio intesa come giocatori, allenatore e tifosi. Con il comunicato che fece, la società ha zittito Sarri e di conseguenza anche noi che parliamo degli arbitri. Mi domando: perché la Lazio non si difende?“.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.