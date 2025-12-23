Lazio, Melli: "Arbitri, ora basta! Non si può continuare così, e la società..."
23.12.2025 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha commentato le ultime gare della Lazio, in cui ci sono stati spesso episodi arbitrali molto dubbi. L'ultima è stata la partita contro la Cremonese, con la gestione assolutamente rivedibile dell'arbitro Pairetto.
Di seguito le sue parole: “La situazione arbitrale nelle ultime partite è precipitata totalmente. Cosa può fare la società per farsi sentire e rispettare? Ritiri la squadra dal campionato?".
"Non è possibile continuare così. Alla Lazio non viene dato lo stesso rigore che qualche giorno fa è stato concesso al Liverpool contro l’Inter in Champions. Spiegatemi come si deve orientare anche chi guarda. È uno schifo!“.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.