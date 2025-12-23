Lazio, Terracciano-Castellanos: l'analisi di De Marco a Open VAR
L'ex arbitro di Serie A, De Marco, ha analizzato il contatto tra Castellanos e Noslin durante la partita tra Lazio e Cremonese
23.12.2025 16:47 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Non solo la trattenuta di Terracciano su Noslin. Nella puntato di Open VAR, pubblicata da DAZN al termine della sedicesima giornata di campionato, l'ex arbitro De Marco - presente in studio al posto del designatore Rocchi - ha analizzato anche il contatto tra Castellanos e lo stesso Terracciano, con l'attaccante argentino della Lazio che sembrava in vantaggio sul pallone, rispetto al difensore della Cremonese, e che avrebbe potuto portare a un calcio di rigore.
"Anche in questo caso è corretta la decisione dell'arbitro e dalla sala VAR nel controllo perché i due calciatori vanno per contendere il pallone e quindi non è calcio di rigore".
Niccolò Di Leo
